欧州株 軟調、ＥＣＢ総裁は第２・３四半期の成長鈍化を示唆
東京時間16:45現在
英ＦＴＳＥ100 9180.93（-8.29 -0.09%）
独ＤＡＸ 24293.40（-129.67 -0.53%）
仏ＣＡＣ40 7945.59（-33.49 -0.42%）
スイスＳＭＩ 12179.01（-33.18 -0.27%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:45現在
ダウ平均先物SEP 25月限 44919.00（-80.00 -0.18%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限 6420.75（-11.75 -0.18%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限 23402.50（-67.00 -0.29%）
