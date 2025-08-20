欧州株　軟調、ＥＣＢ総裁は第２・３四半期の成長鈍化を示唆
東京時間16:45現在
英ＦＴＳＥ100　 9180.93（-8.29　-0.09%）
独ＤＡＸ　　24293.40（-129.67　-0.53%）
仏ＣＡＣ40　 7945.59（-33.49　-0.42%）
スイスＳＭＩ　 12179.01（-33.18　-0.27%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間16:45現在
ダウ平均先物SEP 25月限　44919.00（-80.00　-0.18%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限　6420.75（-11.75　-0.18%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限　23402.50（-67.00　-0.29%）