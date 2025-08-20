似鳥沙也加“体温の伝わるグラビア”体現 ちょっと変わった形の“変形水着”も
徳間書店は「あのコの体温を届ける」をコンセプトにしたオール水着・グラビアマガジン『ENTAME 36℃』を、28日に創刊する。「電子書籍Award2025」で前人未到の3年連続受賞を果たした“デジタル写真集の女王”似鳥沙也加が、表紙＆巻頭を飾る。
【写真】圧巻の美ボディ！体温が伝わるグラビアを披露した似鳥沙也加
表紙はレトロな銭湯を舞台に撮影。水の中から出てきた金魚姫のような印象的な1枚で、似鳥のナチュラルな魅力を捉えた。また、グラビアでは、雑誌のコンセプトである“体温の伝わるグラビア”を体現してくれた。本人が好きと語った“ちょっと変わった形をしている変形水着”も必見だ。
『ENTAME 36℃ vol.01』はネット限定で発売される「特別版」も刊行。「特別版」表紙には福井梨莉華が登場する。
