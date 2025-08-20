ロンドン序盤、円買いを戻す ドル円１４７．６０付近＝ロンドン為替



ロンド序盤は、ロンドン朝方までの円買いの動きを戻している。ドル円は147.15付近を安値に、足元では147.60台へと反発。ユーロ円は171.12近辺を安値に171.80台へ、ポンド円は198.70付近から199.20台へと買い戻されている。



欧州株や米株先物・時間外取引はマイナス圏での推移。米１０年債利回りは４．３１－４．３２％付近での揉み合いが続いている。



USD/JPY 147.66 EUR/JPY 171.84 GBPJPY 199.20

