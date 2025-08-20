ロンドン序盤、円買いを戻す　ドル円１４７．６０付近＝ロンドン為替

　ロンド序盤は、ロンドン朝方までの円買いの動きを戻している。ドル円は147.15付近を安値に、足元では147.60台へと反発。ユーロ円は171.12近辺を安値に171.80台へ、ポンド円は198.70付近から199.20台へと買い戻されている。

　欧州株や米株先物・時間外取引はマイナス圏での推移。米１０年債利回りは４．３１－４．３２％付近での揉み合いが続いている。

USD/JPY　147.66　EUR/JPY　171.84　GBPJPY　199.20