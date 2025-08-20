ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】熱中症の疑いで高齢者5人 未成年者1人含む男女計15人を救急… 【速報】熱中症の疑いで高齢者5人 未成年者1人含む男女計15人を救急搬送…うち1人が中等症14人は軽症（静岡） 【速報】熱中症の疑いで高齢者5人 未成年者1人含む男女計15人を救急搬送…うち1人が中等症14人は軽症（静岡） 2025年8月20日 17時10分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 静岡県内では8月20日 午後3時半までに、熱中症の疑いで、高齢者5人、未成年者1人を含む男女計15人が救急搬送されました。このうち1人が中等症、14人は軽症だということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【速報】熱中症の疑いで高齢者4人 未成年者1人含む男女計14人を救急搬送…うち4人が中等症10人は軽症（静岡） 暑さ対策で保育園に「屋外ミストファン」設置で実証実験（静岡・焼津市） 静岡県と連携 製薬会社と大手コンビニ２社が熱中症対策呼び掛け 関連情報（BiZ PAGE＋） 工場, フローリング, イベント, 埼玉, 神事, 仏壇, 介護, 老後, 老人ホーム, 配線