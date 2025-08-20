「超逸材の19歳」矢野ななか、過去最大露出に挑戦 透明感のある肌や抜群のくびれ…キラーカットも収録
「超逸材の19歳」と話題の俳優・矢野ななかが、待望の1st写真集を発売することが決定した。現在放送中のドラマ『グラぱらっ！』（ABCテレビ）でチコ役を熱演するなど、注目度を高めている矢野。10月に20歳を迎える節目にあわせたメモリアルな1冊となる。
【写真】透明感のある肌と豊満ボディで魅了する矢野ななか
本作は、19歳から20歳へと移りゆく矢野の心情を捉えるため、四季を分けて愛媛県と沖縄県で丁寧に撮影。初めて挑戦したスケボー姿や、ティーンらしい天真爛漫な表情に加え、過去最大露出となるカットも多数収録。血管まで透けるような透明感のある肌や抜群のくびれなど、矢野の魅力を詰め込んだ“王道グラビア”に仕上がっている。
さらに紙版には初回出荷限定特典として、10分を超える大容量のスペシャルメイキングムービー付きフォトカードを封入（3種のうちランダム1種、内容もそれぞれ異なる）。発売に先駆け、8月21日発売の『FRIDAY』では5ページにわたり先行カットが独占初公開されている。
矢野は「1st写真集、やっと皆様にお届けできます！待っててくれたあなた、本当にいつもありがとうございます！お待たせしました！10代ラスト、等身大の私を詰め込んだ一冊になったんじゃないかなぁ、と思います。愛媛と沖縄で撮影させていただいたのですが、実は愛媛では5月に、沖縄では7月に撮影したので2ヶ月ほど空いているんです」。
「たった2ヶ月ですが、いろんな心境の変化や見た目の変化もありました。そのちょっとした変化や成長を気付いて楽しんで頂けたらなと思います！信頼している、大好きな方々と創りました。今ある私の全てが皆様に伝わりますように！」とコメントを寄せている。
矢野は、神奈川県出身。22年にデビューし、ドラマやグラビアなどで幅広く活躍。現在放送中のドラマ『グラぱらっ!』（ABCテレビ）にチコ役として出演している。10月16日に1st写真集を発売予定。
