昨年のビール祭

連日の猛暑のなか、冷たいビールのおいしさがより一層感じられます。京急電鉄と川崎祭り実行委員会は、八丁畷駅前の地域交流拠点「Park Line 870（はっちょう）」で川崎ビール祭2025を開催します。期間は8月21日から24日、28日から31日までの8日間。

イベントでは、川崎エリアをはじめ各地のブルワリーが集まり、クラフトビールを提供します。出店ブルワリーはTK Brewing（川崎）、Roto Brewery（上大岡）、横濱金沢ブリュワリー（能見台）、南横浜ビール研究所（金沢文庫）、法龍山麦酒（京急久里浜）、星野製作所（麦）（埼玉県川口市）、Beer++ Brewing（東京都北区）。会場でクラフトビールを購入された方には、京急ストア八丁畷店で使えるおつまみの割引券が配布されます。

「Park Line 870」は、川崎市や神奈川大学との協定に基づき、2023年に開設された地域拠点です。施設名は道路を公園のように活用する取り組み「Park Line」と、「八丁畷（はっちょうなわて）」の駅名の由来である「八丁（870m）の畷道（田の間の道）」から。地域の歴史と人をつなぐ交流の場として整備され、施設内には東海道川崎宿400年を記念した案内も設置されています。

京急電鉄は今後も地域と連携し、沿線の魅力向上や活性化に取り組むとしています。

（写真：京急電鉄）