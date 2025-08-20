INNISFREE（イニスフリー）に、ディズニー「くまのプーさん」限定コレクションが登場。

皮脂コントロールや黒ずみケア、リップバーム、化粧下地兼用の日やけ止めが、楽しい「くまのプーさん」デザインで揃います☆

INNISFREE（イニスフリー）ディズニー「くまのプーさん」限定コレクション

発売日：2025年8月29日（金）より順次

アモーレパシフィックジャパンが展開する、自然主義アクティブスキンケアブランド「INNISFREE（イニスフリー）」に、ディズニーの「くまのプーさん」限定コレクションが登場。

ディズニー「くまのプーさん」限定コレクションには、遊び心とノスタルジックを感じるデザインが使用されています。

100エーカーの森の仲間たち「ティガー」や「ピグレット」など、愛らしいイラストが描かれたパッケージも登場し、コレクションしたくなること間違いなしです☆

ラインナップは「ノーセバム ミネラルパウダー N」「スーパーヴォルカニック ポア クレイマスク」「キャノーラハニー ディープモイスチャー リップバーム」「くまのプーさん ビタC ブライトニング トーンアップ サンスクリーン セット」の4点。

パウダーやクレイマスク、リップバーム、日やけ止めがそろっています！

くまのプーさん × INNISFREE「ノーセバム ミネラルパウダー N」

価格：899円（税込）

発売日：

2025年8月29日（金）全国のロフト・ロフトネットストア（順次発売、一部店舗を除く）

2025年8月31日（日）Qoo10 INNISFREE公式ストア

2025年9月1日（月）公式オンラインストア、公式オンラインモール、全国のマツモトキヨシグループ・ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）

容量：5g

デザイン：全3種

「ノーセバム ミネラルパウダー N」は、全世界累計販売数が8,000万個を突破した、トップセラーの美容グッズ。

デザインは「くまのプーさん」ほか「ピグレット」と「ディガー」もラインナップされています☆

赤ちゃんのようなサラサラ肌を演出する、皮脂コントロールパウダー。

皮脂吸着パウダーとミネラル皮脂コントロールパウダーが過剰な皮脂を吸着し、さらりとした仕上がりに！

肌にマイルドな無添加処方にこだわり、クリーンな処方設計です。

皮脂のコントロールはもちろん、メイクの仕上げや前髪の生え際がベタつくときにも使えます☆

くまのプーさん × INNISFREE「スーパーヴォルカニック ポア クレイマスク」

発売日：

2025年8月29日（金）全国のロフト・ロフトネットストア（順次発売、一部店舗を除く）

2025年8月31日（日）Qoo10 INNISFREE公式ストア

2025年9月1日（月）公式オンラインストア、公式オンラインモール

価格：1,950円（税込）

容量：100ml

くまのプーさん限定コレクションパッケージで登場する「スーパーヴォルカニック ポア クレイマスク」は、全世界累計販売数1,100万個突破のベストセラー。

皮脂吸着成分ヴォルカニックスフィアが毛穴の奥の汚れをオフしてくれる、週1〜2回のスペシャルケア用クレイパックです！

皮脂コントロールと角質オフで、毛穴の悩みを多方面から集中ケア。

なめらか・クリーミーで、塗りやすいテクスチャーです。

透明感がアップし、毛穴の奥の汚れや黒ずみのディープクレンジングが、このマスク1つでかなえます☆

くまのプーさん × INNISFREE「キャノーラハニー ディープモイスチャー リップバーム」

発売日：

2025年8月29日（金）全国のロフト・ロフトネットストア（順次発売、一部店舗を除く）

2025年8月31日（日）Qoo10 INNISFREE公式ストア

2025年9月1日（月）公式オンラインストア、公式オンラインモール

価格：990円（税込）

容量：3.5g

ケースに「くまのプーさん」お顔をあしらった、限定コレクションパッケージのリップバーム。

ハチミツエキス（※8）と4種の植物由来の保湿成分を配合し、乾燥しやすい唇もひと塗りでやわらかく潤う高保湿リップバームです。

チェジュ島に咲く菜の花から採れるハチミツエキスと、ホホバ種子油・ツバキ種子油・マンゴー種子脂・アーモンド油、4種の植物由来の保湿成分を使用。

唇に潤いを与え、荒れやかさつきから守り、しっとりなめらかな唇へと整えます！

香りは、スイートなハチミツで、「くまのプーさん」のイメージにぴったりです☆

くまのプーさん × INNISFREE「くまのプーさん ビタC ブライトニング トーンアップ サンスクリーン セット」

発売日：2025年8月31日（日）Qoo10 INNISFREE公式ストア限定発売

価格：4,620円（税込）

内容：

・ビタC ブライトニング トーンアップ サンスクリーン SPF50+ / PA++++(日やけ止め) 50ｍL 現品×2

・くまのプーさん ハンドミラー

Qoo10 INNISFREE公式ストア限定で登場するのは「くまのプーさん ビタC ブライトニング トーンアップ サンスクリーン セット」

暑い時期に欠かせない化粧下地兼用の日やけ止め「ビタC ブライトニング トーンアップ サンスクリーンSPF50+ / PA++++ 」現品2本に、持ち歩きサイズのハンドミラーが付いています！

「ビタC ブライトニング トーンアップサンスクリーン SPF50+ / PA++++」は、肌の光老化に着目した、くすみのない澄み渡るツヤ肌を叶えるトーンアップ日やけ止め。

光老化の原因であるロングUVAを含む紫外線を遮断しながら、マルチビタミンが肌をケアしてくれます。

毛穴や肌の凹凸をカバーし、肌トーンを補正する化粧下地効果も持つ、1本3役の美容グッズ。

「くまのプーさん」と「ティガー」の元気いっぱいなパッケージに、ペロリと舌を出すお顔デザインのミラーが楽しいセットです☆

「くまのプーさん」や100エーカーの森の仲間たちが楽しい、美容グッズの限定コレクションが登場。

INNISFREE（イニスフリー）ディズニー「くまのプーさん」限定コレクションは、2025年8月29日より順次、数量限定で販売開始です☆

