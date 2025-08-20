昨季ペイサーズをNBAファイナルへ導いたリック・カーライルHCが複数年の延長契約

8月20日（現地時間19日）。インディアナ・ペイサーズは、リック・カーライルHC（ヘッドコーチ）と複数年の延長契約を締結したことを発表した。

1997－98から1999－2000までの3シーズン、ラリー・バードHCの下でアシスタントコーチ（AC）を務め、2000年のNBAファイナル進出に貢献したカーライルは、その後デトロイト・ピストンズで2シーズン指揮を執った後にペイサーズの指揮官へ就任。

2003－04から2006－07まで4シーズンをペイサーズで指揮を執り、2008－09から2020－21までの13シーズンはダラス・マーベリックスを率いて2011年に球団初優勝へ導いた。

2021－22シーズンから指揮官としてペイサーズへ復帰すると、2023－24シーズンにカンファレンス・ファイナルへ進出し、昨シーズンは25年ぶりのファイナルへ導き、オクラホマシティ・サンダーと最終第7戦まで及ぶ激闘を演じた。

サンアントニオ・スパーズのグレッグ・ポポビッチ（76歳）がコーチ職から引退し、今オフにトム・シボドーHC（67歳）がニューヨーク・ニックスから解任されたことで、65歳のカーライルはNBAの現役HCで最年長に。

ペイサーズで計8シーズン指揮を執ってきたカーライルHCは、レギュラーシーズン通算338勝（318敗／勝率51.5パーセント）、プレーオフ通算41勝（34敗／勝率54.7パーセント）で、いずれもNBA加入後フランチャイズ史上最多勝利数を記録。

今夏のFA（フリーエージェント）戦線でビッグマンのマイルズ・ターナーがミルウォーキー・バックスへ移籍し、司令塔タイリース・ハリバートンがアキレス腱断裂で今シーズンの全休が発表されているため、ペイサーズは戦力ダウンする見込み。

それでも、パスカル・シアカムやアンドリュー・ネムハード、アーロン・ニスミスら、昨シーズンにファイナルを戦い抜いた選手たちも在籍しているため、カーライルHCが束ねるペイサーズがイースタン・カンファレンス下位へ低迷すると断言するのはさすがに時期尚早。

レギュラーシーズン通算993勝860敗（勝率53.6パーセント）を誇るカーライルHCは、今シーズン序盤にもNBA歴代11人目となる1000勝の大台を突破することが期待されている。