ロッテは20日、『CHIBA LOTTE MARINES CUP 2025千葉県中学硬式野球大会 supported by ダイユウホーム(以下、マリーンズカップ2025)』の決勝戦が本日にZOZOマリンスタジアムにて開催され、木更津リトルシニアが東葛飾ボーイズに8対1で勝利し、優勝したと発表した。木更津リトルシニアは本大会初優勝となった。

マリーンズカップ2025は千葉県内の中学硬式野球4リーグ（リトルシニア、ボーイズリーグ、ポニーリーグ、ヤングリーグ）に所属する56チームによる交流大会であり、今回が15回目の開催だった。

▼ 木更津リトルシニア マリーンズカップ2025優勝メンバー

鈴木信也監督、大塚海璃（金田中）、両角泰知（蔵並中）、大山颯翔（磯辺中）、朝倉隆蔵（国分寺台中）、宮本一輝（君津中）、出口結人（房南中）、篠田真木（岩根中）、郄山櫂士（平川中）、徳留光之介（姉崎中）、井手英太（富津中）、明星仁（館山中）、長谷川翔也（館山中）、梅田采香（清川中）、大島空（姉崎中）、長島宗真（周西中）、鳥海南斗（岩根中）、秋田大翔（若葉中）、石井璃斗（館山中）、玉城琉空（姉崎東中）、永田悠桐（姉崎東中）、桶野祐敬（八重原中）、鈴木惺太（畑沢中）、坂上凜太郎（辰巳台中）、角ヶ谷凌馬（大佐和中）、池田大輝（三和中）

主なOB：金子圭輔（現：ソフトバンクコーチ）

▼ キャプテン 両角 泰知選手 コメント

「優勝できたことがすごくうれしいです。一人ひとりの能力が高いというチームではないので、チーム全員が自分ができること、やるべきことを繋いでやり切った結果が初優勝に結びついたと思います。後輩たちは今後もいい結果を残してくれると期待していますし、残してくれると信じています」