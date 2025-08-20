中国メディアの参考消息は13日、「2030年までに人工知能（AI）によって生み出される7つの新しい職業」について取り上げた米フォーブスの記事を紹介した。

記事はまず、米コンサルタント会社のマッキンゼーが、AIについて、単に人間の職を消滅させるだけではなく、人間の能力を増強するためにテクノロジーが活用される分野で多くの職が創出されると予測していると紹介した。

その上で、OpenAIのサム・アルトマン最高経営責任者（CEO）が最近のインタビューで、「私たちは仕事の完全な再定義に向かっている」とし、AIの監督、創造性、問題解決に焦点を当てた役割の需要が急増すると予測していること、フォードのジム・ファーリーCEOも、AIによってホワイトカラー職の半分が消滅する可能性がある一方で、人間と機械のコラボレーションに焦点を当てた全く新しい雇用も生まれるだろうとの見方をしていることを紹介した。

そして、精密CNC（コンピュータ数値制御）加工の世界的リーダーであるイージン・ハードウエアのギャヴィン・イーCEOによると、30年までにAIによって生み出されるであろう7つの新しい仕事は「プロンプトエンジニア」「AI倫理責任者」「AIによって支援される医療技術者」「AIメンテナンス・スペシャリスト」「サステナブルAIアナリスト」「AI強化クリエイティブディレクター」「AIリテラシー・エデュケーター」だと伝えた。

記事は、消滅する職業の訓練を受けるより、将来に目を向け、5年後に需要のある職業のスキルを身につける方が賢明だというのが専門家の一致した認識だとし、イー氏によると、学生であれ、新卒者であれ、現役の労働者であれ、5年後に存在しない職業のために準備をするのは最悪の過ちだと伝えた。（翻訳・編集/柳川）