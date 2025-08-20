気象予報士の根本美緒さんが自身のインスタグラムを更新。家族で兵庫・姫路を訪れたことを明かしました。



【写真を見る】【 根本美緒 】 世界遺産・姫路城を家族で満喫 息子の「にの門とかはの門が目的」発言に思わず「ふーん」





根本さんは、新大阪駅のホームで自撮りをした画像とともに「さて、どこに向かってるでしょーか @新大阪 きっと当たらないと思います（新幹線）の乗り換え中。。」というコメントを添えていました。写真には白いフリルのあるトップスを着た根本さんの背後に15番車両と表示された新幹線が停車している様子が映っています。







続く投稿では、目的地が姫路であることを明かし、「姫路!!そうです…目的 姫路城」と投稿。さらに「俺はにの門とかはの門とかが、目的だから！と、３年の息子に言われても、ふーん、としか言えない」というコメントを添えており、家族で訪れたことがうかがえます。







投稿された写真には、「姫路 」と書かれた駅名標の前での自撮りや、青空の下にそびえる白鷺の姫路城の姿が捉えられています。また、「世界遺産 姫路城」と刻まれた石碑の写真も投稿されており、家族で城跡を巡った様子が伝わってきます。







根本さんは投稿に「#姫路 #姫路城 #世界遺産」というハッシュタグを付け、世界遺産である姫路城の魅力を発信していました。息子さんが城門に興味を持っているというエピソードも微笑ましく、家族の休日の様子を垣間見ることができます。







この投稿に、「息子さんと一緒に姫路城へ、息子さんお城好きでしたね」「白鷺城綺麗ですよねー 天気が良くて良かった良かった」「お城でしたかぁ 良い旅を」「姫路城は、とても素敵な城 博士と、一緒お疲れ様ですね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】