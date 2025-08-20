タレントの小倉優子さんが自身のインスタグラムと公式ブログを更新。日常の食事や飲み物の様子を投稿しています。仕事の合間のラーメン、息子さんの部活動のための補食準備、そして子どもたちが寝た後の一人飲みなど、多忙な日々の中での食事風景を公開しています。



小倉さんは、インスタグラムで「仕事の合間にみんなでラーメンを食べました」と投稿。アイボリー色のシャツを着た小倉さんが、チャーシューや白菜がのったラーメンを前に笑顔を浮かべている写真を公開しました。「ラーメンって幸せになります笑」というコメントからは、食事を楽しむ様子が伝わってきます。







公式ブログでは「飲みたい気分」というタイトルで、「今日はロケで汗だくになりました！お酒を飲みたくなり、子ども達が寝てから一人飲み始めました♪美味しい」と投稿。クリスタルグラスに注がれた泡盛サワーの缶飲料、小皿に盛られたピーナッツの写真を公開し、仕事と育児の合間のリラックスタイムを垣間見せています。







また翌日の投稿では、息子さんの部活動に向けた補食の準備を紹介。「連日朝から部活の長男！写真は、お昼ご飯までの補食です」とコメントしています。おにぎり、チーズハンバーグパン、ビタミンゼリー、チーズなどを青いミニクーラーボックスに詰めた様子を写真に収めています。







小倉さんは、「おにぎりは、ミニクーラーボックスで冷えすぎてしまっているみたいです 今日は唐揚げ入りのおにぎりです！」と補足し、「冷えていても美味しくて、パクッと食べられる補食に試行錯誤中です」と母親としての工夫を語っています。





これらの投稿からは、タレント活動と母親業を両立する小倉優子さんの日常が伝わってきます。子どもの部活動のために工夫を凝らした補食作りや、忙しい中でも食事を楽しむ姿勢など、親しみやすい人柄が感じられる内容となっています。







この投稿に、「具だくさんラーメンおいしそうですね！！！」「飲むよね〜♡がんばった自分にご褒美くれるの自分だけだもの！」「お昼ご飯までに、食べますね〜 さすが育ち盛り」「この時期はクーラーボックスに入れないと傷むので困りますね」などの声が寄せられています。



