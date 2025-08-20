青森県、秋田県、岩手県では、２０日夜遅くから２１日未明にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。東北北部では、２１日昼前にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

【画像】東北・全国の今後の天気

［気象概況］

前線が東北北部に停滞し、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいます。このため、東北北部では、２４時間降水量が８月の平年の１か月の降水量を超える記録的な大雨となっている所があり、大雨災害の危険度が高まっている所があります。前線は２１日にかけて東北地方をゆっくり南下し、東北地方では大気の非常に不安定な状況が続くでしょう。

このため、東北北部では、雷を伴って非常に激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。





［雨の実況］東北北部では、２４時間降水量が２００ミリを超え、観測史上１位の値となった所があります。

２０日１５時現在の２４時間降水量（アメダスによる速報値）

青森県

十和田市休屋 ２４１．５ミリ

秋田県

仙北市桧木内 ２５３．０ミリ

仙北市田沢湖高原 ２２１．５ミリ

仙北市鎧畑 ２１３．０ミリ

なお、十和田市休屋では、２４時間降水量の観測史上１位の値を更新しています。

［雨の予想］

２０日から２１日にかけて予想される１時間降水量は多い所で、

東北北部 ６０ミリ

東北南部 ４０ミリ

２０日１８時から２１日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北北部 １８０ミリ

東北南部 １００ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は

青森県、秋田県、岩手県 ２０日夜遅くから２１日未明にかけて

です。



［防災事項］

これまでに降った雨で地盤の緩んでいる所や氾濫している河川があるため、少しの雨でも大雨災害の危険度が高まるおそれがあります。

東北北部では、２１日昼前にかけて、大雨による土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

また、東北地方では、２１日昼前にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■今後の東北・全国の天気

