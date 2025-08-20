精度も速さも、手軽さも。温めの常識を変える一台【東芝】の電子レンジがAmazonに登場中‼
食材ごとの温度にぴたりと寄り添う、8つ目センサー搭載【東芝】の電子レンジがAmazonに登場!
東芝の電子レンジは、庫内に配置された8つの赤外線センサーが、食材の表面温度を高精度で検知することで、毎日のごはんやおかずをワンタッチでおいしく温めてくれる。自動で加熱時間を判断するので、分量や種類ごとに悩む必要はない。いつでもちょうどよい仕上がりが得られるのが特徴だ。
庫内はワイド＆フラットな構造で、大きなお弁当や大皿の出し入れもスムーズ。二人分の料理もまとめて入る広さを確保しており、ターンテーブルがないことで容器の配置にも気を使わなくて済む。
庫内には「よごれプロテクト」加工が施され、汚れがこびりつきにくい仕様になっている。使用後の汚れもさっと拭くだけで済み、お手入れも簡単。
この一台があれば、温めという日常の行為がより正確に、より快適に進化する。キッチンの定番として、料理の質をワンランク引き上げてくれる存在となるだろう。
