日経225オプション9月限（20日日中） 4万7000円コールが出来高最多966枚
20日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万6844枚だった。うちプットの出来高が1万200枚と、コールの6644枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の886枚（50円高190円）。コールの出来高トップは4万7000円の966枚（31円安23円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
10 0 1 52000
90 0 1 51000
37 0 3 50000
267 -3 5 49000
534 -11 10 48000
966 -31 23 47000
180 -62 48 46250
831 -72 63 46000
140 -89 81 45750
48 95 45625
326 -110 100 45500
42 -130 120 45375
91 -125 130 45250
30 -170 145 45125
957 -150 165 45000
6 -215 185 44875
78 -170 205 44750
17 -230 230 44625
281 -190 260 44500
35 -200 290 44375
172 -230 315 44250
10 -445 360 44125
508 -260 395 44000 1530 +420 1
11 -270 435 43875
102 -285 480 43750
9 -300 515 43625
185 -330 565 43500 1185 +355 38
11 -380 625 43375 1120 +385 3
101 -350 680 43250 1015 +285 34
38 -375 735 43125 985 +335 10
416 -410 810 43000 885 +255 288
17 -600 800 42875 860 +265 29
30 935 42750 805 +270 113
42625 755 +210 40
7 -480 1065 42500 675 +185 283
5 1130 42375 665 +230 5
6 -440 1275 42250 595 +185 52
42125 590 +210 30
11 -575 1415 42000 515 +145 494
41750 485 +160 46
41625 420 +105 22
3 -725 1785 41500 410 +125 151
41250 365 +115 217
41125 350 +115 11
41000 305 +85 391
40875 310 +100 13
40750 270 +75 79
40625 255 +65 25
1 -650 2640 40500 240 +70 358
40375 245 +70 28
40250 215 +60 91
40125 215 +70 43
