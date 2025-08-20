　20日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万6844枚だった。うちプットの出来高が1万200枚と、コールの6644枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の886枚（50円高190円）。コールの出来高トップは4万7000円の966枚（31円安23円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　10　　　 0　　　 1　　52000　
　　90　　　 0　　　 1　　51000　
　　37　　　 0　　　 3　　50000　
　 267　　　-3　　　 5　　49000　
　 534　　 -11　　　10　　48000　
　 966　　 -31　　　23　　47000　
　 180　　 -62　　　48　　46250　
　 831　　 -72　　　63　　46000　
　 140　　 -89　　　81　　45750　
　　48　　　　　　　95　　45625　
　 326　　-110　　 100　　45500　
　　42　　-130　　 120　　45375　
　　91　　-125　　 130　　45250　
　　30　　-170　　 145　　45125　
　 957　　-150　　 165　　45000　
　　 6　　-215　　 185　　44875　
　　78　　-170　　 205　　44750　
　　17　　-230　　 230　　44625　
　 281　　-190　　 260　　44500　
　　35　　-200　　 290　　44375　
　 172　　-230　　 315　　44250　
　　10　　-445　　 360　　44125　
　 508　　-260　　 395　　44000　　1530 　　+420　　　 1　
　　11　　-270　　 435　　43875　
　 102　　-285　　 480　　43750　
　　 9　　-300　　 515　　43625　
　 185　　-330　　 565　　43500　　1185 　　+355　　　38　
　　11　　-380　　 625　　43375　　1120 　　+385　　　 3　
　 101　　-350　　 680　　43250　　1015 　　+285　　　34　
　　38　　-375　　 735　　43125　　 985 　　+335　　　10　
　 416　　-410　　 810　　43000　　 885 　　+255　　 288　
　　17　　-600　　 800　　42875　　 860 　　+265　　　29　
　　30　　　　　　 935　　42750　　 805 　　+270　　 113　
　　　　　　　　　　　　　42625　　 755 　　+210　　　40　
　　 7　　-480　　1065　　42500　　 675 　　+185　　 283　
　　 5　　　　　　1130　　42375　　 665 　　+230　　　 5　
　　 6　　-440　　1275　　42250　　 595 　　+185　　　52　
　　　　　　　　　　　　　42125　　 590 　　+210　　　30　
　　11　　-575　　1415　　42000　　 515 　　+145　　 494　
　　　　　　　　　　　　　41750　　 485 　　+160　　　46　
　　　　　　　　　　　　　41625　　 420 　　+105　　　22　
　　 3　　-725　　1785　　41500　　 410 　　+125　　 151　
　　　　　　　　　　　　　41250　　 365 　　+115　　 217　
　　　　　　　　　　　　　41125　　 350 　　+115　　　11　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 305 　　 +85　　 391　
　　　　　　　　　　　　　40875　　 310 　　+100　　　13　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 270 　　 +75　　　79　
　　　　　　　　　　　　　40625　　 255 　　 +65　　　25　
　　 1　　-650　　2640　　40500　　 240 　　 +70　　 358　
　　　　　　　　　　　　　40375　　 245 　　 +70　　　28　
　　　　　　　　　　　　　40250　　 215 　　 +60　　　91　
　　　　　　　　　　　　　40125　　 215 　　 +70　　　43　