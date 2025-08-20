日経225オプション10月限（20日日中） 4万5000円コールが出来高最多240枚
20日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2965枚だった。うちプットの出来高が2093枚と、コールの872枚を上回った。プットの出来高トップは3万8000円の216枚（60円高265円）。コールの出来高トップは4万5000円の240枚（165円安400円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
12 -2 2 54000
51 -2 4 53000
26 -4 6 52000
26 -5 12 51000
44 -12 19 50000
64 -24 33 49000
113 -45 60 48000
131 -70 115 47000
30 -130 210 46000
240 -165 400 45000
14 -195 440 44750
15 -250 520 44500
13 540 44375
8 -260 615 44125
46 -260 675 44000 1940 +440 1
6 -310 855 43500 1835 +455 2
43000 1470 +370 8
42875 1385 +335 3
2 1205 42750
2 1430 42500 1220 +270 19
42000 1020 +235 6
41500 875 +220 1
41000 735 +180 67
40500 615 +150 28
40000 520 +130 175
39500 420 +100 37
39250 380 +85 17
39125 370 +80 10
39000 375 +100 53
38750 355 +105 9
38625 325 +65 10
38500 305 +75 56
38250 275 +60 6
38000 265 +60 216
37750 245 +55 26
37625 230 +65 1
37500 225 +50 24
37250 205 16
37000 190 +40 40
36750 180 +45 14
36500 165 +30 118
36000 150 +35 18
35750 135 +30 8
35500 130 +25 13
35250 115 +10 2
35000 115 +17 101
34750 105 +7 11
27 8220 34500 100 +12 172
