　20日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2965枚だった。うちプットの出来高が2093枚と、コールの872枚を上回った。プットの出来高トップは3万8000円の216枚（60円高265円）。コールの出来高トップは4万5000円の240枚（165円安400円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　12　　　-2　　　 2　　54000　
　　51　　　-2　　　 4　　53000　
　　26　　　-4　　　 6　　52000　
　　26　　　-5　　　12　　51000　
　　44　　 -12　　　19　　50000　
　　64　　 -24　　　33　　49000　
　 113　　 -45　　　60　　48000　
　 131　　 -70　　 115　　47000　
　　30　　-130　　 210　　46000　
　 240　　-165　　 400　　45000　
　　14　　-195　　 440　　44750　
　　15　　-250　　 520　　44500　
　　13　　　　　　 540　　44375　
　　 8　　-260　　 615　　44125　
　　46　　-260　　 675　　44000　　1940 　　+440　　　 1　
　　 6　　-310　　 855　　43500　　1835 　　+455　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　43000　　1470 　　+370　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　42875　　1385 　　+335　　　 3　
　　 2　　　　　　1205　　42750　
　　 2　　　　　　1430　　42500　　1220 　　+270　　　19　
　　　　　　　　　　　　　42000　　1020 　　+235　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 875 　　+220　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 735 　　+180　　　67　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 615 　　+150　　　28　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 520 　　+130　　 175　
　　　　　　　　　　　　　39500　　 420 　　+100　　　37　
　　　　　　　　　　　　　39250　　 380 　　 +85　　　17　
　　　　　　　　　　　　　39125　　 370 　　 +80　　　10　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 375 　　+100　　　53　
　　　　　　　　　　　　　38750　　 355 　　+105　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　38625　　 325 　　 +65　　　10　
　　　　　　　　　　　　　38500　　 305 　　 +75　　　56　
　　　　　　　　　　　　　38250　　 275 　　 +60　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 265 　　 +60　　 216　
　　　　　　　　　　　　　37750　　 245 　　 +55　　　26　
　　　　　　　　　　　　　37625　　 230 　　 +65　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37500　　 225 　　 +50　　　24　
　　　　　　　　　　　　　37250　　 205 　　　　　　　16　
　　　　　　　　　　　　　37000　　 190 　　 +40　　　40　
　　　　　　　　　　　　　36750　　 180 　　 +45　　　14　
　　　　　　　　　　　　　36500　　 165 　　 +30　　 118　
　　　　　　　　　　　　　36000　　 150 　　 +35　　　18　
　　　　　　　　　　　　　35750　　 135 　　 +30　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　35500　　 130 　　 +25　　　13　
　　　　　　　　　　　　　35250　　 115 　　 +10　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　35000　　 115 　　 +17　　 101　
　　　　　　　　　　　　　34750　　 105 　　　+7　　　11　
　　27　　　　　　8220　　34500　　 100 　　 +12　　 172　