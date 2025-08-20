　20日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は41枚だった。コールの合計出来高は19枚。コールの出来高トップは4万3000円の9枚（1495円）だった。プットのの合計出来高は22枚。プットの出来高トップは4万1000円の7枚（1020円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 3　　　　　　　12　　54000　 11275 　　　　　　　 6　
　　 2　　　　　　 480　　46000　
　　 2　　　　　　 690　　45000　
　　 9　　　　　　1495　　43000　　1785 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　42000　　1400 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41000　　1020 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　18 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　16000　　　12 　　　　　　　 1　
　　 3　　　　　 32590　　10000　　　 7 　　　+1　　　 1　


株探ニュース