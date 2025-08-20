日経225オプション11月限（20日日中） 4万3000円コール1495円
20日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は41枚だった。コールの合計出来高は19枚。コールの出来高トップは4万3000円の9枚（1495円）だった。プットのの合計出来高は22枚。プットの出来高トップは4万1000円の7枚（1020円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 12 54000 11275 6
2 480 46000
2 690 45000
9 1495 43000 1785 5
42000 1400 1
41000 1020 7
18000 18 1
16000 12 1
3 32590 10000 7 +1 1
株探ニュース
