山口市に住む70代の女性が警察官をかたるうそ電話詐欺にあい、現金約370万円をだまし取られました。



警察は、警察官や孫をかたるうそ電話詐欺が相次いでいるとして注意を呼び掛けています。



被害にあったのは、山口市に住む70代の女性です。



山口警察署によりますと今月13日、女性の自宅の固定電話に通信事業者の社員をかたる男から「東京都内であなた名義の携帯電話が不正契約されている」などと電話がありました。





その後、警視庁や警察庁の警察官を騙る男らから電話やLINEで、「あなたはマネーロンダリングに関与していて、今後は極秘捜査とする」「あなたの口座の紙幣を調査する必要があるので、こちらの口座にお金を送金してほしい」などと言われたということです。話を信じた女性は3回にわたり、現金計369万1000円を指定された口座に振り込み、だまし取られました。女性は、何度も振り込みを指示されたことを不審に思い、親族に相談したことで被害に気付いたということです。県内ではきのうも、下関市の80代の女性が孫をかたるうその電話を信じ、現金100万円を騙しとられる被害や、周南市の70代の男性がNTTファイナンスを騙るうその電話で未納料金を要求され、電子マネー30万円分をだまし取られる被害が確認されています。警察は、警察官や孫をかたる手口など、うそ電話詐欺の被害が相次いでいるとして、注意を呼び掛けています。