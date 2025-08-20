8月26日から10月3日まで「東京Ginza Sony Park」にてキャリア初の大型エキシビション『TM NETWORK 2025 IP』（以下『TM 2025 IP』）の開催を発表したTM NETWORK。開催まで1週間を切り、期待が高まる中、『TM 2025 IP』新たなプログラムが発表された。

TM NETWORKが、1988年にリリースした『CAROL』。TMにとって6枚目のアルバムで、日本における“コンセプトアルバム”の先駆けとも言われ、累計でミリオンセラーを記録した名盤だ。この『CAROL』の先行シングルとしてリリースされた「COME ON EVERYBODY」はTMを代表する大ヒット曲。この曲のミュージックビデオでヴォーカル・宇都宮隆が披露した躍動感溢れるキレキレのダンスは“ウツダンス”としてファンを虜にした。

そんな「COME ON EVERYBODY」が“DANCING REEL”として『TM 2025 IP』のプログラムとして登場。“DANCING REEL”とは、ソニーの3Dキャプチャー技術を活用し、自分のデジタルキャラが楽曲に合わせて踊り出すスマホサイズの縦型動画をつくることができるアクティビティー。約37年前に“ウツダンス”に魅了された人は、当時想像さえできなかった新たな音楽体験ができる。また、当時を知らない世代もTMのダンサブルな楽曲に合わせて自らのデジタルキャラが踊る動画はきっと楽しめるはず。この動画は、自身のスマホにダウンロードし持ち帰ることができ、SNSへの投稿も可能だ。

そして、名盤『CAROL』にまつわるプログラムがもう一つ発表。『CAROL』に登場する架空の少女CAROLを、令和の絵師たちが各々のイメージで描き出すキュレーション企画、題して“「10人のCAROL」powered by 超絵師展”。参加した絵師は、オカユウリ、黒井ススム、Kou、さわ、Syoyo、TEL、22、ひみつ、北極まぐ、水沢石鹸という10人の人気絵師。それぞれのイメージ、解釈、感性でCAROLを表現している。いつの時代も未来を見据え、シーンを先駆してきたTM NETWORKの「IP」が、約37年の時を越えて、令和のクリエイターたちとの邂逅によって、2025年、新たなIPを生み出した。