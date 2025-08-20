お笑いコンビ「EXIT」兼近大樹（34）が19日深夜放送のフジテレビ「EXITV」（火曜深夜1・55）に出演。相方・りんたろー。（39）の結婚披露宴での“ド緊張エピソード”を語った。

この日はゲストに、FOD SHORTで配信中の「サラリーマン山崎シゲル」にて主演を演じる俳優の古屋呂敏と、原作者の田中光が登場。番組内で紹介された視聴者からのお悩みメールを読み上げ、「結婚式で披露宴を挙げたいけど、彼女から反対されている。」という内容のメールを紹介した。

兼近は、23年に行われた相方・りんたろー。の結婚披露宴に参加したと語り、演出の内容を巡ってりんたろー。夫妻がもめたという話が繰り広げられる中で、少し気まずそうな様子をみせながら、「じゃあ…俺…だいぶ邪魔したってこと？」と切り込んだ。

「え？何か邪魔してる時ありました？」と問われると、ゲストの2人に向けて説明するように「いや。俺（誓いの）キスの瞬間とか“ちょっと待ったー！”って入って行ってるんですよ。」と、りんたろー。夫妻が誓いのキスを交わす瞬間にわざと止めに入ったことを明かしたが、実はこれは事前に決められていた演出であったといい、この演出をりんたろー。が妻に提案したところ「1回やってみる？」と承諾してくれていたとも語った。

自身は当日かなり緊張していたといい「両家ともに真面目な親族に、奇麗な相手の友達に、芸人数人の中で、会場の高いところからバンッって扉開けて“ちょっと待ったー！”って…。それ想像して怖くて。直前まで震えながら。待ちの時間はひたすらゲームやって心落ち着かせて…」と、緊張のあまり震えながら待機していたと語った。

その様子を知らずにいた相方のりんたろー。からも「緊張してたんだねやっぱり」と同調され、続けて「緊張したよ。酒飲んだもん。普段一滴も飲まないのに！」と、普段まったくお酒を飲まないのにもかかわらず、緊張を紛らわすために当日はお酒まで飲んで挑んだと、当時のド緊張エピソードを振り返った。