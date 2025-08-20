「キャンドゥ」から、ディズニー映画『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』に登場するキャラクターたちを描いたグッズが登場！

ハロウィンタウンのかぼちゃ畑の王「ジャック・スケリントン」や「サリー」のほか「ウギー・ブギー」「ロック」「ショック」「バレル」など、個性豊かなキャラクターが描いたグッズが多数展開されます☆

キャンドゥ ディズニー映画『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』グッズ

発売日：2025年8月21日（木）より順次

販売店舗：全国のキャンドゥ店舗(一部店舗を除く)、Can★Doネットショップ

「キャンドゥ」に、ちょっと不気味で楽しいハロウィンタウンの住人たちが大集合した、ディズニー映画『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』グッズが登場！

ハロウィンタウンのかぼちゃ畑の王「ジャック・スケリントン」や「サリー」などのグッズが多数ラインナップされます。

さらに「ウギー・ブギー」や「ロック」「ショック」「バレル」など、個性豊かなキャラクターが描かれたグッズも展開。

作品のラストシーンを飾る満月をバックに丘の上に立つ「ジャック・スケリントン」と「サリー」の姿が描かれたポーチも必見です。

ほかにもミニクリアホルダー、アクリルキーホルダー、アクリルマグネットなどは全種類欲しくなるダークでかわいいブラインドグッズもラインナップ。

また、巾着ポーチやシュシュ、「ジャック・スケリントン」の顔が大きくプリントされているミニトートバッグなど全26種が登場します☆

ミニクリアホルダー

価格：各110円（税込）

『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』に登場するキャラクターたちを描いたミニクリアホルダー。

チケットや写真、お手紙などをまとめておくのに便利なグッズです。

アクリルキーホルダー

価格：各220円（税込）

棺型にカットされたアクリルキーホルダーもラインナップ。

「ジャック・スケリントン」や「サリー」たちと一緒にお出かけできます。

アクリルマグネット

価格：各220円（税込）

「ゼロ」や「ロック」「ショック」「バレル」柄も登場するアクリルマグネット。

ハロウィン気分を盛り上げてくれるデコレーショングッズです。

巾着ポーチ／シュシュ

グッズ名・価格：左から）巾着ポーチ 330円（税込）／シュシュ 110円（税込）

「ジャック・スケリントン」のお顔を大胆にプリントした巾着ポーチとシュシュ。

黒地に「ジャック・スケリントン」のお顔が映える、存在感抜群なグッズです。

フラットポーチ

価格：440円（税込）

満月をバックに手を取り合う「ジャック・スケリントン」と「サリー」をレイアウトしたフラットポーチ。

物語の世界観が楽しめる、ファン必見のデイリー雑貨です。

ミニトート

価格：550円（税込）

「ジャック・スケリントン」のお顔をアップでプリントしたトートバッグ。

バイカラーに仕上げられた持ち手部分がアクセントになっています。

ちょっと不気味で楽しいハロウィンタウンの住人たちが大集合したグッズが多数ラインナップ。

全国のキャンドゥにて2025年8月21日より順次販売が開始される、ディズニー映画『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』グッズの紹介でした☆

