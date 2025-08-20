日本サッカー協会(JFA)は20日、元なでしこジャパンの近賀ゆかりさんが女性初のロールモデルコーチに就任したことを発表しました。

近賀さんは2003年に日テレ・ベレーザでデビューを果たし、INAC神戸、アーセナル・レディース(イングランド)、キャンベラ・ユナイテッド(オーストラリア)、杭州女子倶楽部(中国)など国内外で20年以上にわたってプレー。なでしこジャパンでは11年のW杯優勝、12年ロンドン五輪銀メダルに大きく貢献するなど100試合に出場しました。今年5月には惜しまれつつも、WEリーグ・広島で現役引退の時を迎えていました。

JFAのロールモデルコーチは、過去に内田篤人さん、中村憲剛さん、阿部勇樹さんと、男子日本代表で活躍した選手たちが引退直後に就任。元女性選手では初のケースとなります。近賀さんは今後、アンダーカテゴリーの日本女子代表チームをはじめ、JFAが推進する若年層の強化および普及活動に携わり、これまでの豊富な経験と知見を後進の育成に生かしていくということです。

近賀さんは「昨シーズンまで、20年以上にわたり現役選手としてサッカーを続けてきました。国内外のクラブ、そしてなでしこジャパンの一員として得た経験に加え、サッカーの楽しさや面白さ、そして難しさも伝えていきたいと考えています。現役を終えたばかりの、選手に近い立場だからこそできることを、最大限取り組んでいきたいと思います」と意気込みのコメントを発表しています。