BTS・TXTの弟分・CORTIS、ニューヨーク・タイムズスクエアを彩る大規模屋外広告が話題に 18日にデビュー
ボーイグループ・CORTISがデビューを記念し、韓国・ソウル、東京、アメリカ・ニューヨーク、ロサンゼルスで大規模な屋外広告を展開している。
【写真】HYBE社屋をラッピング！CORTIS野外広告
CORTISは、MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHOによる5人組グループ。BTSとTOMORROW X TOGETHERが所属し、“ボーイグループ名門”と称される「BIGHIT MUSIC」から、2019年にデビューしたTOMORROW X TOGETHER以来、6年ぶりのデビューとなる。
韓国では、8月11日から18日までソウル・龍山区のHYBE社屋外壁がCORTISの顔とグループロゴでラッピングされ、多くのグローバルファンが訪れる“撮影スポットの聖地”となった。さらに、流動人口の多い聖水駅や弘大入口駅周辺でも屋外広告が展開され、多くの視線を集めた。
日本では、11日から17日に東京・渋谷駅にメンバーのソロポスターが掲出され、大きな反響を呼んだ。
アメリカでは、“ニューヨークの心臓”と呼ばれるタイムズスクエアでの広告が特に大きな注目を浴びている。タイトル曲「What You Want」に合わせ、ランニングマシンの上を行き来しながらパフォーマンスする姿が大型LEDに映し出され、人々の視線を釘づけにしている。ショッピング街で有名なソーホー通り、ウェストハリウッドのK-Townにもメンバーの写真が飾られている。また、YouTube Musicは、ロサンゼルスのサンセット大通りにある大型電光板でCORTISの紹介映像を公開し、デビューを後押しした。
CORTISは20日に公開された「What You Want」MVでも勢いを継続し、公開からわずか12時間で500万回再生を突破した。
【写真】HYBE社屋をラッピング！CORTIS野外広告
CORTISは、MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHOによる5人組グループ。BTSとTOMORROW X TOGETHERが所属し、“ボーイグループ名門”と称される「BIGHIT MUSIC」から、2019年にデビューしたTOMORROW X TOGETHER以来、6年ぶりのデビューとなる。
日本では、11日から17日に東京・渋谷駅にメンバーのソロポスターが掲出され、大きな反響を呼んだ。
アメリカでは、“ニューヨークの心臓”と呼ばれるタイムズスクエアでの広告が特に大きな注目を浴びている。タイトル曲「What You Want」に合わせ、ランニングマシンの上を行き来しながらパフォーマンスする姿が大型LEDに映し出され、人々の視線を釘づけにしている。ショッピング街で有名なソーホー通り、ウェストハリウッドのK-Townにもメンバーの写真が飾られている。また、YouTube Musicは、ロサンゼルスのサンセット大通りにある大型電光板でCORTISの紹介映像を公開し、デビューを後押しした。
CORTISは20日に公開された「What You Want」MVでも勢いを継続し、公開からわずか12時間で500万回再生を突破した。