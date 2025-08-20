◇MLB ドジャース11ー4ロッキーズ(日本時間20日、クアーズ・フィールド)

ドジャースのロバーツ監督が、大谷翔平選手の打撃についてコメントしました。

この日、ドジャースは大谷選手の第44号ソロが飛び出すなどスタメン全員安打の18安打で快勝。大谷選手は44号を含む5打数1安打1四球2打点の成績でした。

この日の試合で、大谷選手は両リーグで最速となる120得点に到達。試合後、取材に応じたロバーツ監督は「(120得点は)本当に大きな数字だ。翔平はやはり特別な才能の持ち主。今はとても良い状態で打っていて、高い出塁率を誇っている。四球も選べているし、今日のホームランもそうだが、打球速度116マイル(約187キロ)のライナーは実に見事だった」と第44号ソロについてコメント。

続けて「得点というのは、野球において最も重要な要素の一つ。失点を防ぎ、得点することがゲームの本質だから。翔平が出塁して得点を重ねているという事実は、彼が我々にとっていかに価値ある存在かを物語っている」と語り、大谷選手の存在の大きさを強調します。

また、2ストライクと追い込まれてからの大谷選手の修正能力について言及したロバーツ監督。「彼は変えた。素晴らしい修正だ。私は、2ストライクの後にアプローチを変えられる選手が好きなんだ。良いことだし、翔平は今、2ストライクの場面でライナー性の当たりを打ってヒットを重ねている。もし翔平のような選手が2ストライクでの調整をできるなら、他の誰にでもできるはずだ」と語り、大谷選手の打席での対応力を称賛しました。