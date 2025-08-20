万博「くら寿司」人気の限定メニュー会場外販売“拡大” 「アホ」や「マカルバニラパンケーキ」など全国へ【概要】
大阪・関西万博（大阪・夢洲）で人気の「くら寿司 大阪・関西万博店」の限定メニューの全国展開“拡大”が決まった。グローバル旗艦店で8月22日より全5種、全国のくら寿司で9月5日より全3種、それぞれ販売される。
【画像】全国のくら寿司で食べれる…万博限定「アホ」など
万博のくら寿司は、「回転ベルトは、世界を一つに。」をコンセプトに、寿司などのほか、約70ヶ国代表料理を再現した特別メニューを提供している。大使館関係者に試食をしてもらうなど、本場の味を再現し、大好評となっている。
これら特別メニューは、全国のくら寿司各店でも1商品ずつ販売されているが、「人気の商品を近くのお店でも食べたい」などの要望が多数あった。
こうした声に応え、全国の「グローバル旗艦店」6店舗では、万博店で人気の5商品を、より手にしやすい価格とし、商品設計を調整して販売する。また、このうちの3商品について、全国のくら寿司でも期間限定で販売する。
■グローバル旗艦店での販売（8月22日〜なくなり次第終了）
グローバル旗艦店 浅草ROX店
グローバル旗艦店 原宿店
グローバル旗艦店 押上（スカイツリー前）駅前店
グローバル旗艦店 銀座店
グローバル旗艦店 道頓堀店
グローバル旗艦店 なんばパークスサウス店
ハンガリーの料理：鴨のロースト トリュフソース 150円
サクサクのクラッカーにマスカルポーネチーズ、燻製した鴨ロース、香り高いトリュフソースをトッピング。付け合わせの赤キャベツは、酸味をきかせマリネしています。
マダガスカル共和国の料理：マダガスカルバニラパンケーキ 150円
パンケーキに、バニラビーンズ入りのカスタードクリームをたっぷりかけており、カラメルソースのほろ苦さがアクセントになっています。
パラオ共和国の料理：アホ 150円
ココナッツと餅で作る甘い南国風おしるこ。甘めのココナッツソースにココナッツファインを使用。中にある団子のもっちりさがやみつきになります。
ベリーズの料理：ハバネロチキン 150円
ベリーズ産のハバネロソースを使用。ほどよい辛さに仕上げたHOT（ホット）は野菜の風味とともに素材本来の旨みを引き立て、チキンとの相性も抜群です。
大韓民国の料理：カンジャンセウ 150円
特製のヤンニョンジャン、リンゴを使用した醤油タレに漬け込んでいます。ねっとりとした食感とエビの甘みをしっかりと味わえます。
■全国のくら寿司店舗での販売（9月5日〜15日）
ハンガリーの料理 鴨のロースト トリュフソース 115円
サクサクのクラッカーにマスカルポーネチーズ、燻製した鴨ロース、香り高いトリュフソースをトッピング。付け合わせの赤キャベツは、酸味をきかせマリネしています。
マダガスカル共和国の料理：マダガスカルバニラパンケーキ 115円
パンケーキに、バニラビーンズ入りのカスタードクリームをたっぷりかけており、カラメルソースのほろ苦さがアクセントになっています。
パラオ共和国の料理：アホ 115円
ココナッツと餅で作る甘い南国風おしるこ。甘めのココナッツソースにココナッツファインを使用。中にある団子のもっちりさがやみつきになります。
※一部店舗では価格が異なる
