【GU人気商品】がセールだって！ 40・50代のための「二の腕カバーブラウス」

気軽なデイリーコーデにも通勤コーデにもヘビロテできるきれいめトップスは、お得にゲットできたら嬉しい！ いま狙い目なのは、お値下げ中の【GU（ジーユー）】の「ブラウス」。ふんわりと立体感のある袖が特徴で、二の腕をカバーできそう。さりげなく華やかをプラスできるブラウスは、大人コーデの強い味方になる予感。

上品な印象の二の腕カバーブラウス

【GU】「バブルスリーブブラウス」\1,490（税込・セール価格）

ふんわりとしたバブルスリーブが二の腕を包み込んでくれる、5分袖のブラウス。身頃はシンプルなデザインで、上品な華やかさを演出。オンオフ問わず大人コーデに活躍しそう。ラウンドヘムで、ボトムスにインしてもアウトスタイルでも着やすいのもポイントです。オフホワイト・グレー・ブラックの3色展開。

大人の品格漂うブラウスコーデ

GUスタッフのMegumiさんが「大人気商品」と紹介する「バブルスリーブブラウス」。こちらはグレーを着用したきれいめカジュアルコーデ。くびれのある女性らしいシルエットのスカートを合わせれば洗練された雰囲気で、シンプルなワンツーコーデでもサマ見えします。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M