本田翼が主演するドラマ「北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。」（カンテレ・フジテレビ系）の第8話が、19日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）

西野（増子敦貴）とマンションに帰った南（本田）は、東子（志田未来）から、明星（藤井美菜）とスピカ（永谷咲笑）が北くん（岩瀬洋志）の姉とめいだと聞いて一安心。一方、西野が南に特別な感情を抱いているのではないかと勘繰る東子は、4人の関係が壊れないよう“33％の会の掟・三ヶ条”に、ある項目を増やそうと提案する。

そんななか、東子が働くパン屋に1人のイケオジがやって来る。男は買ったばかりのクロワッサンをその場で食べ始め、満面の笑みを浮かべながら「おいしい〜」と興奮気味。その様子に、東子は思わずドキドキしてしまう。

しかも、その男・山田和男（和田聰宏）は東子と同じパン職人だといい、以来、東子が焼いたパンを目当てにお店へ通い詰める。そしてある日、軽井沢に一緒に店を出さないかと東子を誘うが、店の共同経営の条件として、東子に出資金を半分出すように要求する。

一方、東子の様子がおかしいことに気付いた南は東子を尾行。山田と2人でいるところをその目で確かめると、帰ってきた東子に山田との関係を問い詰める。すると東子は、観念したように今の正直な気持ちを打ち明けるが…。

終盤では、東子の留守中にトラブルメーカーの妹・京子（加藤千尋）がマンションにやって来て、東子の預金通帳を盗んでいく事件も発生した。

放送終了後、SNS上には、「えっまさかのイケオジじゃなく妹に通帳をやられた」「貯金がなくなったと言ったら、あのイケオジはいなくなりそう。ハラハラする」「イケオジがどうにも怪しく感じてしまう。いきなり500万を出資してくれは吹いた」「イケオジっていちずなの？ 金を要求するって、本当に信じていいのだろうか」といった声が投稿された。

このほか、「本田翼ちゃんのコメディーセンスが光ってる。古賀のポンコツ感もいい」「北くんは妻も子もいなかったのに、周りに大変なことばかりが起きて33％の会が危機過ぎる」「最後がどうなるのかが読めない。東西南北がバラバラになるのは悲しい」などのコメントも寄せられた。