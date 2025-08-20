元フジテレビでフリーの高橋真麻アナウンサー(43)が20日までに自身のブログを更新。再び「ぎっくり首」に悩まされていることを明かした。



【写真】相次ぐ“体調報告"にファンからも心配の声…

泣き顔の絵文字を添えて「ぎっくり首、再び。」と題し、「昨日、地方に居たのですが 振り向いた瞬間にぎっくり首 再発…」と報告。先月も首の痛みをブログにつづっていたが、「今回は前回よりも酷く、首が動かないだとか痛みは勿論ですが 時に吐き気や目眩もするので 今日治療に行ってきました」と症状が重かったことを告白。「暫く 通うことになりそうです…」と結んでいる。



高橋は今夏、ぎっくり首のほか、２時間おきに起きてしまう細切れ睡眠、「長年気になっていた」という歯のかみ合わせの治療など体調に関する内容をブログに投稿しており、ファンからも「真麻ちゃん、お大事にしてね 早く治りますように」「痛いだけではなく吐き気や目眩もするって怖いですね。思い掛けない事が起きますね」「日常の生活大変ですね。早く回復されますように願っています」など、高橋を心配するコメントが寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）