マイクロの楽しさが炸裂ここだけの味！

ここにかつてあった老舗のバー『モンドバー』。現オーナーの児玉亮治さんもその店出身のバーテンダーのひとり。2016年、その彼が新しいチャレンジとして銀座では初めてビール醸造を始め、再出発したのがここだ。

店奥にある醸造所に並ぶタンクはわずかに各80L。週に2回は仕込む。

「銀座に来たらここでしか飲めない、銀座のビールを飲んで帰ってほしい」。

3BEER FLIGHT（3種ビール飲み比べセット）2200円

『orca（オルカ）銀座醸造所』3BEER FLIGHT（3種ビール飲み比べセット） 2200円 （左から）モンドラガー1985、ファームハウスライセゾン、スモークポーター お好きな3種を選んで各90mlずつ飲み比べできる。麦芽100％のラガーはスッキリしつつほんのり甘い。ライ麦を使ったセゾンはどこかオレンジワインっぽく、スタウトのピートぽさも◎

大量生産・大量消費とは対極をなす、無濾過、無殺菌。

「少量生産だからこそいろいろなチャレンジができる」とも。

常時入れ替わりながら10種類ほど。そのビールはどれもきれいで飲み飽きないんだけど、味わいに小技が効いていて余韻が楽しい。料理との相性も抜群。

「どこかカクテルを作るように作ってる」と言うのにも納得だ。

『orca（オルカ）銀座醸造所』オーナー 児玉亮治さん

オーナー：児玉亮治さん「軽旨い！そんな味わいを目指しています」

『orca（オルカ）銀座醸造所』もとバーらしい落ち着いた内装でゆったり楽しめる

銀座『orca（オルカ）銀座醸造所』

［店名］『orca銀座醸造所』

［住所］東京都中央区銀座8-11-12正金ビル地下1階

［電話］03-3574-7004

［営業時間］16時〜23時、土・祝：14時〜22時

［休日］日

［交通］JR山手線ほか新橋駅銀座口から徒歩5分

撮影／小島昇、取材／池田一郎

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年6月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

