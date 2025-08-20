銀座で見つけたビール醸造所、ここでしか飲めないこだわりのビールを飲み比べ
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・銀座のビール醸造所『orca（オルカ）銀座醸造所』です。
マイクロの楽しさが炸裂ここだけの味！
ここにかつてあった老舗のバー『モンドバー』。現オーナーの児玉亮治さんもその店出身のバーテンダーのひとり。2016年、その彼が新しいチャレンジとして銀座では初めてビール醸造を始め、再出発したのがここだ。
店奥にある醸造所に並ぶタンクはわずかに各80L。週に2回は仕込む。
「銀座に来たらここでしか飲めない、銀座のビールを飲んで帰ってほしい」。
3BEER FLIGHT（3種ビール飲み比べセット）2200円
大量生産・大量消費とは対極をなす、無濾過、無殺菌。
「少量生産だからこそいろいろなチャレンジができる」とも。
常時入れ替わりながら10種類ほど。そのビールはどれもきれいで飲み飽きないんだけど、味わいに小技が効いていて余韻が楽しい。料理との相性も抜群。
「どこかカクテルを作るように作ってる」と言うのにも納得だ。
オーナー：児玉亮治さん「軽旨い！そんな味わいを目指しています」
銀座『orca（オルカ）銀座醸造所』
［店名］『orca銀座醸造所』
［住所］東京都中央区銀座8-11-12正金ビル地下1階
［電話］03-3574-7004
［営業時間］16時〜23時、土・祝：14時〜22時
［休日］日
［交通］JR山手線ほか新橋駅銀座口から徒歩5分
※画像ギャラリーでは、彩り豊かな冷製オードブルセットの画像がご覧いただけます。
撮影／小島昇、取材／池田一郎
※月刊情報誌『おとなの週末』2025年6月号発売時点の情報です。
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
