杉浦太陽、妻・辻希美が週4で食べるほど“どハマり”中の手料理披露「もう何回作ったやろか」
【モデルプレス＝2025/08/20】タレントの杉浦太陽が20日、自身のInstagramのストーリーズを更新。妻でタレントの辻希美がハマっている手料理を紹介し、反響が寄せられている。
【写真】杉浦太陽、辻希美が週4で食べる絶品手料理
杉浦は「もう何回作ったやろかw ノンがどハマり中の生ハムとトマトのパスタ」と辻のためにリピートして作っているパスタ料理を紹介。「これはアボカド＋バージョン」と今回はアボカドをトッピングしたアレンジ版であることを説明し、「コメントたくさん来てたから今度YouTubeでも作ってみよかな」と意欲を見せた。
また、辻もInstagramのストーリーズにて「たぁくん作」と杉浦が作った同料理の写真を投稿しており、「生ハムとトマトのパスタにハマり過ぎて週4で食べてます」とハマりっぷりを綴っている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「週4はすごい（笑）」「愛情たっぷり」「レシピ知りたい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆杉浦太陽、妻・辻希美がハマる生ハムパスタを紹介
