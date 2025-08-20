ÊÆ¡¦¥¦¡¦²¤½£¼óÇ¾¤Î³ÈÂç²ñ¹ç ¥È¥é¥ó¥×»á¤Ø¤Î´¶¼Õ¡¦¾Î»¿Áê¼¡¤°¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤á¤°¤ê¥È¥é¥ó¥×»á¡ÖÃÏ¾åÉôÂâÇÉ¸¯¤»¤º¡× 3¼Ô²ñÃÌ³«ºÅÃÏ¤Ï¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡¦¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¤«
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤ò¤á¤°¤ë¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³Æ¹ñ¤Î¼óÇ¾¤é¤¬µÞî±¡¢»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
18Æü¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Î²ñÃÌ¡£¤½¤Î¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤Ê¤É¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¼óÇ¾¤é7¿Í¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿³ÈÂç²ñ¹ç¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö²æ¡¹¤Ï³§¡¢Æ±¤¸ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤À¡£»¦¤ê¤¯¤ò»ß¤á¡¢ÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤À¡×
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¼óÇ¾¤«¤é¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤ä¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
NATO¡¡¥ë¥Ã¥Æ»öÌ³ÁíÄ¹
¡Ö¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿¾õ¶·¤òÂÇ³«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ê¥È¥é¥ó¥×¡ËÂçÅýÎÎ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×
¥É¥¤¥Ä¡¡¥á¥ë¥Ä¼óÁê
¡Ö¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÏÊ£»¨¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ê¥È¥é¥ó¥×¡ËÂçÅýÎÎ¤¬Àè½µ¤Î¶âÍËÆü¤ËÆ»¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¥¤¥¿¥ê¥¢¡¡¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê
¡Ö¤³¤Î3Ç¯È¾¡¢¥í¥·¥¢¤¬ÂÐÏÃ¤Ë±þ¤¸¤ëÃû¸õ¤¹¤é¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¡Ê¥È¥é¥ó¥×¡ËÂçÅýÎÎ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ÀïÆ®½ª·ë¸å¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¡¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ
¡Ö±ÊÂ³Åª¤ÊÊ¿ÏÂ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¤½¤·¤ÆÂçÎ¦Á´ÂÎ¤Ë¡Ø°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡Ù¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î¡Ø°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡Ù¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬¹ÍÎ¸¤¹¤Ù¤¡¢½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡×
¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢¡Ö°ìÄê¤Î¿ÊÅ¸¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÍâÆü¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖFOX¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤ÎÈÖÁÈ¤ËÅÅÏÃ¤Ç½Ð±é¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¹ñ¶ËÉ±Ò¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎÃÏ¾åÉôÂâ¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ËÉ¶õÌÌ¤Ç»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢Èà¤é¡Ê²¤½£¤Î¼óÇ¾¤é¡Ë¤Ï¸½ÃÏ¤ËÊ¼»Î¤òÇÉ¸¯¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¡£²æ¡¹¤ÏÈà¤é¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¡£ÆÃ¤ËËÉ¶õÌÌ¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡×
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¯¼£¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ý¥ê¥Æ¥£¥³¡×¤Ï19Æü¡¢¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ª¤è¤Ó¥È¥é¥ó¥×»á¤ò¸ò¤¨¤¿3¼Ô²ñÃÌ¤Î³«ºÅÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤¬¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¼óÅÔ¡¢¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¤òºÇÍÎÏ¸õÊä¤È¤·¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÁªÂò»è¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Áòº×,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¥À¥¤¥¹,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ÀÅ²¬,
Áòµ·,
À¸²Ö,
¶âÂ°²Ã¹©,
ÇÛÀþ