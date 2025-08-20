なごみ「久々に前髪復活」新ヘアに絶賛の声「ビジュ最強」「透明感爆発」
【モデルプレス＝2025/08/20】YouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみが19日、自身のInstagramストーリーズを更新。新しいヘアスタイルを披露した。
【写真】なごみ「可愛すぎる」と話題の新ヘア
なごみは「久々に前髪復活した」とつづり、自撮りを公開。最近は前髪なしのスタイルが定着していたが、前髪を作った黒髪ロングを披露している。
この投稿に、ファンからは「前髪復活嬉しすぎる」「本当に可愛すぎる」「ビジュ最強」「透明感爆発」「ドタイプ」と絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】なごみ「可愛すぎる」と話題の新ヘア
◆なごみ、新ヘア披露
なごみは「久々に前髪復活した」とつづり、自撮りを公開。最近は前髪なしのスタイルが定着していたが、前髪を作った黒髪ロングを披露している。
この投稿に、ファンからは「前髪復活嬉しすぎる」「本当に可愛すぎる」「ビジュ最強」「透明感爆発」「ドタイプ」と絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】