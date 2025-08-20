1972年に「ひなげしの花」で日本デビューした歌手のアグネス・チャンさんは、「食事、運動、心の持ち方――ほんの少しの習慣が、積み重なって今の私をつくってきました」と語ります。そこで今回は、アグネスさんの著書『70歳、ひなげしはなぜ枯れない - 心も体もしなやかでいるための45のヒント』から一部を抜粋し、人生後半をしなやかに生きるヒントをご紹介します。

【写真】25年8月20日で70歳！アグネス・チャンさん

肌が調子よければ、若く見える

私のメイクのポリシーは、とてもシンプルです。

「肌がよく見えれば、若く見える」――それだけ。

シワがあっても、シミがあっても、ツヤがあれば元気そうに見えるし、肌の調子って、体の調子を一番正直に表してくれるものなんです。

実は私、子育て中にけっこう日焼けしてしまって、シミはたくさんあるんですよ（笑）。

ファンデーションは用途によって使い分けている

だからこそ、ファンデーションでのカバーは大切。普段使いのもの、しっかりマットなもの、ステージ用など、用途によって使い分けています。

気に入っていたファンデーションでも、「今日はちょっとしっくりこないな」と思うことがある。そんなときは無理に使い続けず、新しいものを試してみます。



ちょっともったいないな、とは思うけれど、「今の肌に合うかどうか」を優先したい。肌も生き物ですから、昨日と今日で状態は違うんですよね。それに、ずっと同じものを使い続けるより、肌にいい刺激を与えられるような気がするんです。

最近は中国の通販サイトで見つけたファンデーションを使っています。こういう“当たり”を見つけるのも、ちょっとした楽しみです。

もちろん、日本製のものも使うこともありますが、私たちの年代は、美容成分が入ったタイプがおすすめ。

美容液代わりにもなって、自然なツヤが出るし、日中のカバー力が弱まったら美容液代わりに少しずつ追加で足していくこともできます。

小さな工夫が全体の印象を変えてくれる

私、一見ナチュラルメイクのように見えると思いますが、実はけっこう手をかけています（笑）。

目の下のくまやほうれい線をコンシーラーで隠したり、鼻の頭にハイライトを入れたり……鏡で自分の顔をよく見て、ちょっとずつよく見える工夫をしています。その小さな工夫が全体の印象を変えてくれるんです。

そして何より大事なのは――「自分の顔を、好きだと思えること」。

自分の顔が嫌いだと、周りの人もそう見ているような気がしてしまう。

でも、自分が「いいな」と思えたら、不思議とそれが伝わります。

いろいろ試してみるのもいい

お化粧があまり好きでない方は、それでまったくかまいません。

でももし、美容を“楽しみのひとつ”として取り入れられるなら、いろいろ試してみるのもいいと思います。だって、ちょっと綺麗になった自分って、嬉しいですから。

「私、肌に自信がない」と思い込んでいる人、意外と多いんじゃないでしょうか？

でも大丈夫。肌は、お花と同じで、手をかければ必ず応えてくれます。

ひなげしポイント

肌が整うと、心まで明るくなる

