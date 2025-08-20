高橋文哉、TGCでの8LOOMメンバー集結に期待 不在・八村倫太郎とのやり取り明かす
【モデルプレス＝2025/08/20】俳優の高橋文哉が8月19日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週火曜深夜0時〜）に出演。9月6日に出演する「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER」（以下、「TGC」）について語った。
この日、9月6日に開催される同イベントへの出演について語った高橋。今までの出演では「行って、衣装着させてもらって出て」という純粋な出演者だったが、今回は所属事務所の縦型ドラマレーベル「FANFARE（ファンファーレ）」において高橋が企画プロデュース・主演するドラマの制作があり、その解禁発表なども含まれていることから、高橋が企画の段階から「ステージプロデュースに入ってるんですよ、初めて！」と明かした。
解禁の演出の仕方なども高橋自身が決めるよう依頼されたといい「困ってますね…非常に。どういう形がいいのか。音楽とかも結構選んだりとか」と細かい演出なども任せられている様子。これまでの「出演」だけとは違う形でのTGCとの関わり方を「すごい新たな体験をしつつやってる」と説明した。また、TGCでのこれまでの出演を振り返り、観客の「めっちゃ顔を見る」と高橋。「みんなが自分のことを見て目に焼き付けようとしてくれてる姿というか、これが何にも言い換えがたい」「超簡単に言ったら、自分のお母さんとかお父さんとか家族が1万5000人集まって、初めてハイハイから歩けた日みたいな」とユニークな表現で出演の際も回顧した。
また、今回のTGCには、2022年のTBS系ドラマ「君の花になる」で高橋とボーイズグループ・8LOOMのメンバーをともに演じた綱啓永や宮世琉弥、NOA、山下幸輝、森愁斗も出演。「8LOOM多いな！」と口にした高橋は「八村倫太郎がいないんですよ！」とも語った。
八村は現在「WATWING LIVE TOUR 2025「honest」〜Special Edition〜」のツアー中だそうで、高橋がTGCへ出演すると伝えた際には「『俺、ツアーだ！うわぁぁ』って打たれたぐらいのリアクションしてました」と残念そうだったと明かし、交通機関を駆使すれば「ぎり間に合うんじゃないかな？」と八村のTGCへの合流を密かに願っているとも語っていた。（modelpress編集部）
