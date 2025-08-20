歌麿や娘・応為の作品も！葛飾北斎の美人画のルーツと変遷をたどる特別展が「すみだ北斎美術館」で開催

東京・墨田区の「すみだ北斎美術館」で、特別展「北斎をめぐる美人画の系譜〜名手たちとの競演〜」が開催されます。

葛飾北斎は「冨嶽三十六景」などの名所絵（風景画）で広く知られていますが、美人画の名手としても名を馳せていました。

葛飾北斎 「風流無くてなゝくせ ほおずき」 個人蔵（前期）

特別展「北斎をめぐる美人画の系譜〜名手たちとの競演〜」では、美人画をテーマに北斎の画業を通覧し、そのルーツや画風の変遷を、喜多川歌麿や溪斎英泉など同時代の人気絵師の作品とともに紹介。

喜多川歌麿「歌撰恋之部 物思恋」個人蔵（前期）

勝川春章「散策美人図」個人蔵（通期）

葛飾応為「蝶々二美人図」個人蔵（通期）

さらに、娘の葛飾応為ら北斎の美人画の継承者たちにも焦点をあて、美人画の分野における北斎の魅力と位置付けを明らかにします。

葛飾北斎「潮干狩図」 大阪市立美術館蔵（前期）

展示作品には、 重要文化財・宮川長春「風俗図巻」（東京国立博物館蔵）、美術館で初公開となる勝川春章「散策美人図」（個人蔵） 、初公開の葛飾北斎「初夢美人図」（すみだ北斎美術館蔵）のほか、開館展以来初の全巻一挙公開となる葛飾北斎「隅田川両岸景色図巻」（すみだ北斎美術館蔵）、重要文化財「潮干狩図」（大阪市立美術館蔵）、そして長く所在不明だった葛飾応為「蝶々二美人図」（個人蔵）など、約140点の名品が展示されます。

特別展「北斎をめぐる美人画の系譜〜名手たちとの競演〜」は、2025年9月16日（火）〜11月24日（月・振休）の期間、すみだ北斎美術館で開催されます。

特別展「北斎をめぐる美人画の系譜〜名手たちとの競演〜」