【モデルプレス＝2025/08/20】タレントの三上悠亜が19日、自身のInstagramを更新。誕生日ディナーでのオフショットを公開し、話題を呼んでいる。

◆三上悠亜、ノースリ×膝上ミニスカで美スタイル際立つ


16日に誕生日を迎えた三上は、バースデーディナーの際の写真を投稿。白いノースリーブのブラウスにミニスカートを着用してスラリと伸びる美しい脚を披露し、花束を抱えて微笑む姿が写っている。

この投稿に、ファンからは「お姫様みたい」「スタイル良すぎ」「可愛くて綺麗」「お誕生日おめでとう」「素敵な誕生日になってよかったね」「彼女感すごい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

