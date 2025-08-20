三上悠亜、ノースリ×膝上ミニスカで美スタイル際立つ「お姫様みたい」「可愛くて綺麗」と反響
【モデルプレス＝2025/08/20】タレントの三上悠亜が19日、自身のInstagramを更新。誕生日ディナーでのオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】三上悠亜、ほっそり美脚のぞくミニ丈コーデ
16日に誕生日を迎えた三上は、バースデーディナーの際の写真を投稿。白いノースリーブのブラウスにミニスカートを着用してスラリと伸びる美しい脚を披露し、花束を抱えて微笑む姿が写っている。
この投稿に、ファンからは「お姫様みたい」「スタイル良すぎ」「可愛くて綺麗」「お誕生日おめでとう」「素敵な誕生日になってよかったね」「彼女感すごい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
