カップルYouTuberキムイオハウス・イオナ「身長、体重、胸、脚の細さが全く同じ」美人妹との2ショットが話題
【モデルプレス＝2025/08/20】カップルYouTuberキムイオハウスのイオナが19日、自身のInstagramを更新。妹との2ショットと驚きの共通点を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】27歳美女YouTuber、身体のサイズが全く同じ美人妹
イオナは「妹2回目の登場」と妹との仲睦まじい2ショット動画を公開。「私たち4歳差姉妹、実は…身長、体重、胸、脚の細さが…全く同じなんです」と共通点を明かしている。
この投稿に、ファンからは「姉妹そっくり」「全く同じって凄い」「美人姉妹」「びっくり」「遺伝子すごい」「仲良し姉妹素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆キムイオハウス・イオナ、妹との2ショット公開
