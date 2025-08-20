松田美由紀「救急車に運ばれたりしてました」近年続く体調不良を告白 持病も影響し「倒れたり、寝込んだりしちゃってて」
故・松田優作さん（享年40）の妻で俳優の松田美由紀（63）が19日、自身のインスタグラムを更新。近年、体調不良が続いていたことを明かした。
【写真】「救急車に運ばれたりしてました」近年続く体調不良を告白した松田美由紀
美由紀は「実は、近年」と切り出し、「いろいろ持病もあって仕事を頑張りすぎると倒れたり、寝込んだりしちゃってて。この夏も、救急車に運ばれたりしてました」と告白。「母も57歳で亡くなってるし。次は私の番かなぁ。とか不安が押し寄せて来てて、、、」と心境をつづった。
体調を改善させるべく、「砂糖、小麦、植物油、乳製品を全て抜いた食事」にしているそうで、「まだ、1ヶ月くらいだけど。痩せたし。どんどん良く変化してる！小さな様々な、不調が改善されていってて、まだ変わり途中だから、フラフラしてるけど」と変化を実感しているよう。「とにかく1年続けて。よかったらまた一年、また一年とやってみよう。手作りだから手間がかかるけど。まずは、自分を愛さないとね」と決意をつづった。
続けて「娘のゆう姫も、駆けつけてきてくれて介抱してくれたり。迷惑かけてる」「姉の熊谷真実も『美由紀の病気は私が助ける！』と言ってくれる。いろいろ教えてくれる姉のおかげ」と周囲のサポートを明かし、「気づけば。周りには沢山の神様がいるんだよね。助けてくれる。気付かせてくれる」とありがたさを噛み締めている様子だった。
最後に「お腹空いたら、その場しのぎで空腹を満たしたら、身体はどんどん蝕まれる。コップがまだ満タンじゃなければ、食べても良いけど、なんか症状がでたら。もう終わり。砂糖、小麦、植物油、乳製品はサヨナラだな。バイバイ私の大好きな菓子パン（笑）」と固く誓い、「健康になるぞ！」と力強く締めくくった。
