ダウンタウンの有料配信サービス、11月より開始へ 吉本興業公式発表
【モデルプレス＝2025/08/20】お笑いコンビ・ダウンタウンによるコンテンツを有料配信する新サービス「ダウンタウンチャンネル（仮称）」を2025年11月1日に開始することが決定。吉本興業の公式サイトにて発表された。
【写真】松本人志がX投稿再開
公式サイトでは、サービスの開始に向け、サブスクリプションに対応した独自の配信プラットフォームを新たに構築したと発表。ユーザーが参加できる機能も取り入れており、スマートフォン、パソコン、テレビで視聴可能だという。
制作について「ダウンタウンチャンネル（仮称）で配信する新たなコンテンツに関しては、弊社が組成し、国内外の企業から出資していただいたコンテンツファンドの資金を活用して制作してまいります」とも説明。サービス名称、料金、コンテンツの内容等の詳細は決定次第公表するとしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「ダウンタウンチャンネル」始動を公式発表
