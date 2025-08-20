２０日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比３８．９２ポイント（１．０４％）高の３７６６．２１ポイントと反発した。約１０年ぶりの高値水準を再び切り上げている。

中国の景気支援スタンスが好感される流れ。中国財政部が１９日公表したデータによると、１〜７月の財政赤字は前年同期比で４９％拡大している。米関税政策の影響や、製造業の過当競争などで中国景気の減速が懸念される中、政府は財政赤字の拡大で経済を支える構えだ。李強・首相が１８日、消費を促進し、経済成長を維持していく方針を表明するなど、政府は景気支援に注力していることも改めて材料視されている。

一方、寄り付き前に発表された最優遇貸出金利「ローンプライムレート（ＬＰＲ）」に関しては、予想通り銀行貸出の指標となる１年物ＬＰＲが３．００％、住宅ローン金利の指標となる５年物ＬＰＲが３．５０％に３カ月連続で据え置かれた。ただ、中国当局は政策金利や預金準備率を引き下げる可能性は依然として残るとの見方が市場では優勢。第４四半期（１０〜１２月）の引き下げが一部で予想されている。中国の若年失業率が悪化したことなどを懸念し、安く推移していたが、指数は後場途中からプラスに転じた。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、自動車の上げが目立つ。上海汽車集団（６００１０４／ＳＨ）が１０％（ストップ）高、安徽江淮汽車集団（６００４１８／ＳＨ）が７．０％高、重慶千里科技（６０１７７７／ＳＨ）が３．１％高、長城汽車（６０１６３３／ＳＨ）と東風汽車（６００００６／ＳＨ）がそろって２．９％高で引けた。

消費関連株も高い。酒造の舍得酒業（６００７０２／ＳＨ）が８．４％、化粧品の上海家化聯合（６００３１５／ＳＨ）が６．２％、家電の四川長虹電器（６００８３９／ＳＨ）が４．５％、スーパーの永輝超市（６０１９３３／ＳＨ）が２．７％、百貨店の王府井集団（６００８５９／ＳＨ）が２．３％ずつ上昇した。

半導体株も物色される。ＬＥＤ部材トップメーカーの三安光電（６００７０３／ＳＨ）が１０％（ストップ）高、半導体製造装置の瑞芯微（６０３８９３／ＳＨ）が７．１％高、半導体の封止・検査で中国首位の江蘇長電科技（６００５８４／ＳＨ）が３．８％高、フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）が３．０％高、パワー半導体の杭州士蘭微電子（６００４６０／ＳＨ）が２．５％高で取引を終えた。金融株、資源・素材株、インフラ関連株、公益株、運輸株なども買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．５０ポイント（０．１８％）高の２６９．４３ポイント、深センＢ株指数が８．９０ポイント（０．６７％）高の１３４４．１２ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）