高橋ひかる「日々暑すぎる」肌見せ黒コーデに熱視線「エレガントで美しい」「大人っぽい」
【モデルプレス＝2025/08/20】女優の高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）が20日、自身のInstagramを更新。洗練された黒コーディネートを披露し、反響が寄せられている。
【写真】高橋ひかる、大人な雰囲気漂う肌見せコーデ
高橋は「最近日々暑すぎるくらいだけど、みんなはどう過ごしてるんだろう」と連日の猛暑についてコメント。美しい背中や二の腕が際立つ黒のホルターネックデザインのオールインワンを着こなした大人っぽいコーディネートや、紺色のノースリーブワンピース姿を公開している。
この投稿に、ファンからは「二の腕ほっそりしてて憧れ」「エレガントで美しい」「黒コーデ似合ってる」「スタイル抜群」「大人っぽい」「可愛すぎる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】高橋ひかる、大人な雰囲気漂う肌見せコーデ
◆高橋ひかる、エレガントな黒コーデ披露
高橋は「最近日々暑すぎるくらいだけど、みんなはどう過ごしてるんだろう」と連日の猛暑についてコメント。美しい背中や二の腕が際立つ黒のホルターネックデザインのオールインワンを着こなした大人っぽいコーディネートや、紺色のノースリーブワンピース姿を公開している。
この投稿に、ファンからは「二の腕ほっそりしてて憧れ」「エレガントで美しい」「黒コーデ似合ってる」「スタイル抜群」「大人っぽい」「可愛すぎる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】