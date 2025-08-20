好き＆行ってみたい「神奈川県のダム」ランキング！ 2位「相模ダム」、堂々の1位は？【2025年調査】
自然の恵みを蓄え、私たちの暮らしを豊かにするダム。All About ニュース編集部では、2025年8月14〜15日の期間、全国10〜60代の男女216人を対象に、「ダム（関東地方）」に関するアンケートを実施しました。その中から、「好き＆行ってみたい神奈川県のダム」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「とても大きいダムであり、アーチ状の橋があるのが特徴的だからです。相模湖も一緒に観光できてとても良い場所だと思います」（20代女性／千葉県）、「有名。神奈川に住んでいる友人から聞いたことがあった」（40代男性／大阪府）、「相模ダムは相模湖の景色と一体となった美しい場所で、自然と人工建造物が見事に調和しています。ダム周辺から眺める湖面は四季ごとに色を変え、特に秋の紅葉は水面に映えて格別でした」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「放流のタイミングで見ることができる水しぶきと虹が美しいです。水とエネルギー館の体験展示も面白く、のんびり過ごせます」（30代女性／愛知県）、「宮ヶ瀬ダムは、周りの雰囲気も良いしクリスマスのツリーも見事なので何度か行ったことのあるダムです。寒い中温かい五平餅などの食事をするのも楽しみの1つです」（40代男性／神奈川県）、「ダムのスケール感と周辺の自然が圧巻。観光放流は迫力満点で、写真映えも抜群」（50代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：相模ダム／58票相模原市にある相模ダムは、昭和22年に完成した歴史あるダム。静かな湖面が広がる相模湖は今やレジャーの拠点としても知られ、釣りや湖畔のハイキングなどが気軽に楽しめます。周辺には季節ごとに彩りを変える自然が広がり、春には桜、秋には紅葉が訪れる人を楽しませてくれます。レトロな雰囲気を残しながらも、今なお多くの人に愛されているダムで、穏やかな休日を過ごしたい人にぴったりの場所です。
1位：宮ヶ瀬ダム／72票神奈川県を代表する観光ダム、宮ヶ瀬ダムはそのスケール感だけでなく、イベントや周辺施設の充実ぶりでも群を抜いています。特に注目なのが、定期的に行われる観光放流。巨大な水の壁が一気に放たれる瞬間は圧巻で、見応え十分です。周囲には遊歩道や広々とした公園、湖畔エリアも整備されており、散策やピクニックにもぴったり。ダムカレーや資料館など楽しめる仕掛けが多く、子どもから大人まで一日中遊べる場所として親しまれています。
