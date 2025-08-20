二階堂ふみ、カズレーザーとの結婚発表後に初のインスタ更新！ 着物姿で美貌を披露
8月19日、結婚発表後に初めてInstagramの投稿を更新した俳優の二階堂ふみさん。自身が登場する雑誌の発売を告知しました。
【写真】二階堂ふみの美しい姿
10日にお笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーさんとの結婚を発表して以来、初のInstagram更新となりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
8月10日に結婚発表二階堂さんは「家庭画報9月号」とつづり、1枚の写真を投稿。着物を着た美しい姿です。メイクやヘアセットもとてもすてきで、きれいな横顔が際立っています。雑誌『家庭画報』2025年9月号（世界文化社）の内容は「二階堂ふみが体験して学ぶ 日本の美、その”奥”へ 第6回 すみだ北斎美術館」とのことです。
5月にも美しい着物姿を披露二階堂さんは、5月1日にも「家庭画報6月号」とつづり、美しい着物姿を披露していました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
