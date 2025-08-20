結婚発表後、初めてInstagramの投稿を更新した俳優の二階堂ふみさん。一体どのような更新内容なのでしょうか。（サムネイル画像出典：二階堂ふみさん公式Instagramより）

写真拡大

8月19日、結婚発表後に初めてInstagramの投稿を更新した俳優の二階堂ふみさん。自身が登場する雑誌の発売を告知しました。

【写真】二階堂ふみの美しい姿

8月10日に結婚発表

二階堂さんは「家庭画報9月号」とつづり、1枚の写真を投稿。着物を着た美しい姿です。メイクやヘアセットもとてもすてきで、きれいな横顔が際立っています。雑誌『家庭画報』2025年9月号（世界文化社）の内容は「二階堂ふみが体験して学ぶ　日本の美、その”奥”へ　第6回　すみだ北斎美術館」とのことです。

10日にお笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーさんとの結婚を発表して以来、初のInstagram更新となりました。

5月にも美しい着物姿を披露

二階堂さんは、5月1日にも「家庭画報6月号」とつづり、美しい着物姿を披露していました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)