タレント藤本美貴（40）が19日放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（水曜午前0時15分）に出演。長男が迷子になった“事件”を明かした。

番組では子どもの防犯についての話題になった。横澤夏子から「迷子になった経験ありますか？」と聞かれ、藤本は「うちの長男は電車だったから。それこそ電車で寝ちゃって、違う駅で起きて、大泣きで電話かかってきた」と明かした。

藤本は「私ももちろんGPSついてるから、『1回泣かないでください。落ち着いてください』って言って。ちょうど自分の駅に着くならいいけど、びっくりして降りちゃうんだよね」と語った。

藤本は「『あなた何駅ですか？ そこにいますよね？』みたいな。やっぱり、『おばさんいる？』みたいな。（息子が）女の人に『どこどこに行きたいんですけど、わかりますか？』って。だいたいおばさんが連れてってくれるのよ」と、通行人の女性に助けを求めたことを振り返った。

藤本は「でもその連れてってもらってる間も電話切らないのよ。つないだままおばさんに連れてってもらって、『ちゃんとあいさつしたの！』って。（息子が）『ありがとうございました』って。それで着きます。みたいな」と長男の迷子エピソードを語った。