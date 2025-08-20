MOMI&TOY’Sから秋限定♡さつまいも贅沢クレープ3種登場

クレープ専門店「MOMI&TOY’S」から、この秋だけの特別なスイーツが登場します。旬のさつまいもをふんだんに使用したクレープは全部で3種類。それぞれに紫芋や安納芋ソース、甘露煮などを組み合わせ、見た目も華やかで食欲をそそります。秋の味覚をたっぷり閉じ込めた限定メニューで、季節の美味しさを贅沢に堪能してみませんか？

紫芋クリームたっぷり「紫芋のモンブラン」

「紫芋のモンブラン」（780円税込）は、鮮やかな紫芋クリームをふんだんに絞り出した華やかな一品。

トッピングにはさつまいもの甘露煮を添え、モンブランケーキを思わせる贅沢な仕上がりです。中にも紫芋クリームや安納芋ソースを重ね、最後の一口まで濃厚なさつまいもの甘みを堪能できます。

【数量限定】サントリーと可哀想に！コラボ♪14種類のハロウィン限定ボトル発売

秋にぴったり「ダブルアイススイートポテト」

「ダブルアイススイートポテト」（780円税込）は、さつまいもの甘露煮と安納芋ソースに、なめらかなバニラアイスを合わせた一品。

クレープの中にもアイスを忍ばせることで、芋の濃厚な甘さとアイスのひんやり感が絶妙にマッチします。まだ暑さが残る季節に、爽やかな食感で楽しめる秋スイーツです。

芋好き必見♡「芋づくし」

「芋づくし～紫芋クリームと安納芋ソース～」（850円税込）は、紫芋クリーム・安納芋ソース・甘露煮を贅沢に使用した豪華なクレープ。

どこから食べてもさつまいもの甘さと香りが広がり、食べ進めるごとに新しい美味しさに出会えます。芋好きにはたまらないご褒美スイーツとしておすすめです。

秋限定クレープで季節を味わって

MOMI&TOY’Sが届ける秋限定クレープは、見た目の華やかさはもちろん、食べ応えも抜群。

紫芋や安納芋といった人気のさつまいもをふんだんに使用し、それぞれに違った楽しみ方ができる3種類のラインアップは必食です。

販売期間は2025年9月29日(月)まで（一部店舗を除く）。秋のティータイムに、心ときめくクレープで季節の味を堪能してみてはいかがでしょうか♪