今季初のスタメン落ちも…“緊急投入”で奮闘の日本代表DFを地元メディアが称賛！「８分のプレータイムだったにもかかわらず…」
菅原由勢と松木玖生が所属するサウサンプトンは８月17日、チャンピオンシップ（イングランド２部）第２節でイプスウィッチと対戦し、１−１で引き分けた。
開幕戦とリーグカップ初戦を制し、同じプレミアリーグからの降格組と対戦したサウサンプトンは、立ち上がりに先制点を献上。だが、ハーフタイムまでに追いつき、１ポイントを獲得している。
菅原と松木とはともにベンチスタート。後半に入り、松木が69分、菅原が終盤の83分から途中出場した。
公式戦２試合連続でスタメンに名を連ねていた菅原は、３試合目で初のベンチスタート。終盤に味方の負傷で投入された。
地元紙『Daily Echo』はそのパフォーマンスを称えている。
「ライアン・フレイザー負傷で緊急投入された。あらゆることを考えれば、うまく入っていった。８分のプレータイムだったにもかかわらず、ファイナルサードで３本のパスを通した」
25歳の日本代表DFはスタメンに復帰できるか。サウサンプトンは次戦、23日にリーグ第３節でストークとホームで対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
