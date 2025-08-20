イプスウィッチ戦で83分から途中出場した菅原。(C)Getty Images

　菅原由勢と松木玖生が所属するサウサンプトンは８月17日、チャンピオンシップ（イングランド２部）第２節でイプスウィッチと対戦し、１−１で引き分けた。

　開幕戦とリーグカップ初戦を制し、同じプレミアリーグからの降格組と対戦したサウサンプトンは、立ち上がりに先制点を献上。だが、ハーフタイムまでに追いつき、１ポイントを獲得している。

　菅原と松木とはともにベンチスタート。後半に入り、松木が69分、菅原が終盤の83分から途中出場した。
 
　公式戦２試合連続でスタメンに名を連ねていた菅原は、３試合目で初のベンチスタート。終盤に味方の負傷で投入された。

　地元紙『Daily Echo』はそのパフォーマンスを称えている。

「ライアン・フレイザー負傷で緊急投入された。あらゆることを考えれば、うまく入っていった。８分のプレータイムだったにもかかわらず、ファイナルサードで３本のパスを通した」

　25歳の日本代表DFはスタメンに復帰できるか。サウサンプトンは次戦、23日にリーグ第３節でストークとホームで対戦する。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

