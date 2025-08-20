「完全にこのインタビュー通りの事が実現されてるよな」“ファンタジスタ”江坂任の独占告白が大きな話題に「引退までファジアーノでプレーしてほしい」
YouTube公式チャンネル『サッカーダイジェストTV』で、ファジアーノ岡山の“ファンタジスタ”江坂任選手のスペシャルインタビュー（後編）を８月19日に公開した。シーズン後半戦への意気込みや日本代表の佐藤龍之介選手の貴重なエピソードなど収録された動画が、前編と同じく好評だ。
インタビュアーの“Jリーグウォッチャー”平畠啓史さんとの楽しい掛け合いもあり、数多くファン・サポーターからYouTubeコメント欄やSNSに以下のような声が寄せられていた。
「完全にこのインタビュー通りの事が実現されてるよな ガンバ戦と柏戦なんてまさにそう 周りも江坂のイメージ共有が急速に出来つつある」
「まさに『全員で勝つ』ですね!」
「チームのいい雰囲気が伝わってくるインタビューでした、ファジアーノ岡山は、全員で、勝つ!」
「話の中に出てくる、『相手が準備してないところで自分たちが何か起こす』って、柏戦のダーセンのパントキックから、フリーのルカオのシュートなんか典型的だよね」
「経験豊富な江坂選手の存在は岡山にとって非常に大きいと思うんですよね。ホントに岡山にきてくれたことに感謝です!」
「江坂には引退までファジアーノでプレーしてほしい」
インタビューの言葉がピッチで実践されるのは、ファン・サポーターにとって快感だろう。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
