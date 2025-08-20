年金分割、不動産・預貯金・退職金などの分与、慰謝料……『熟年離婚 女性がお金で損をしない本』

寺門美和子『熟年離婚 女性がお金で損をしない本』（河出書房新社）が8月20日に発売された。

【写真】『熟年離婚 女性がお金で損をしない本』書影を見る

本書の著者は夫婦問題カウンセラー＆ファイナンシャルプランナーの寺門美和子。

離婚する手順、離婚後の生活やお金、具体的な手続き、賢く離婚するコツなど、離婚にまつわるトピックを収録。著者が離婚の経験から得た気づきをベースに、図をたくさん用いて、専門知識がわかりやすく解説される。

■著者プロフィール寺門 美和子 ――てらかど・みわこ1965年、東京生まれ。明治大学付属中野高校卒。女性の「お金問題」と「パートナー問題」の総合専門家。ファッション・流通業界で働いた後、29歳で結婚し夫の事業をサポートするも、3年あまりの調停・裁判を経て、48歳で離婚。自己の体験をきっかけに起業を決意し、上級プロ夫婦問題カウンセラー、ファイナンシャルプランナー、ＡＦＰ、相続診断士、公的保険アドバイザー、終活カウンセラーなどの資格を取得。さまざまな相談に複合的に幅広く対応している。現在、一般社団法人夫婦問題診断士協会代表理事、縁ディングノートプランナー協会理事などを務める。共著に『別れても相続人』（光文社）がある。

