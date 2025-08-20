◇パ・リーグ ロッテ―楽天（2025年8月20日 ZOZOマリン）

19日に国内フリーエージェント（FA）権を取得したロッテのネフタリ・ソト内野手（36）が20日の楽天戦（ZOZOマリン）の前に取材に応じ、「目標としていたので、うれしいです。自分を日本に連れてきてくれたベイスターズ、その後にプレーの場を与えてくれた千葉ロッテに本当に感謝しています」と心境を語った。

ソトは米大リーグを経て18年からDeNAでプレーし、18年に本塁打、19年には本塁打と打点の2冠を獲得。24年にロッテに移籍した。

異国で長くプレーできた理由を問われると、「球場内だけでなく、球場外でも日本人選手と仲良くなって、馴染んで。本当に気持ちよく、どんなチームでも野球をやれていたのでそれが1番大事じゃないかなと思ってます」と振り返った。

来季からは外国人選手枠に含まれず出場が可能となる。「本当に誇りに思っています。自分も日本人の気持ちでやります。ファンの方々と今までいたチームへの感謝のために、自分の力を全力出し切って、元気よく終われれば良いなと思います」とキャリア終盤を見据えた。