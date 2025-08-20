◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ―広島（２０日・横浜）

ＤｅＮＡは、松尾汐恩捕手（２１）が出場選手登録されて１軍に合流し、平良拳太郎投手（３０）とマイク・フォード内野手（３３）の出場選手登録が抹消された。

２２年のドラフト１位で大阪桐蔭高からＤｅＮＡ入りし、昨年１軍デビューした松尾。今季はプロ初本塁打を放つなど、５９試合に出場して３本塁打、１２打点、打率２割３分７厘の成績を残していた。だが、今月７日に今季初の登録抹消。降格後は２本塁打を放つなど状態を上げていた。フォームでの調整について「試合終わってからも色んな方にサポートしてもらって本当に充実した日々を過ごした。結果でアピールするしかない。結果でしっかり見返せるように結果を出していきたい」と振り返りながら、気合を入れた。

大阪桐蔭高の先輩でもある中日・中田が現役引退を発表。中田のバットを使っていることも明かし「ぼくも憧れて、目標にした選手。翔さんにバットも頂いて、ずっと使っていた。色んなことを教えてもらって、本当に『お疲れ様です』と、会ったら伝えたいです。２年目の最初にバットを初めて頂いてずっと使わしてもらっている。バッティングに関して、自分の目標でもある。あのような偉大な先輩に近づけるようにと思っていた」と思いを口にしていた。